Вибух у Києві: з багатоповерхівки евакуювали жінку, там можуть ще залишатися люди – КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. З пошкодженої внаслідок вибуху багатоповерхівки в Дніпровському районі столиці евакуювали жінку, в будинку же можуть бути люди. Про це повідомляє УНН із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.
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«О 09:30 рятувальники отримали інформацію, що в будинку ймовірно можуть ще залишитися мешканці. О 10:00 евакуйовано жінку. Їй надається перша медична допомога», - заявив начальник КМВА Сергій Попко.
Доповнення
Станом на 10 ранку четверга кількість постраждалих унаслідок вибуху у 16-поверхівці зросла до п’яти. Двоє людей загинули.
Вибух, за попередніми даними, стався через витік газу.