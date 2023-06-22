Взрыв в Киеве: из многоэтажки эвакуировали женщину, там могут еще оставаться люди - КГВА

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«В 09:30 спасатели получили информацию, что в доме вероятно могут еще остаться жильцы. В 10:00 эвакуирована женщина, ей оказывается первая медицинская помощь», - заявил начальник КГВА Сергей Попко.

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По состоянию на 10 утра четверга количество пострадавших в результате взрыва в 16-этажке возросло до пяти’. Два человека погибли.

Взрыв, по предварительным данным, произошел из-за утечки газа.