Взрыв в Киеве: из многоэтажки эвакуировали женщину, там могут еще оставаться люди - КГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Из поврежденной в результате взрыва многоэтажки в Днепровском районе столицы эвакуировали женщину, в доме же могут быть люди. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.
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«В 09:30 спасатели получили информацию, что в доме вероятно могут еще остаться жильцы. В 10:00 эвакуирована женщина, ей оказывается первая медицинская помощь», - заявил начальник КГВА Сергей Попко.
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По состоянию на 10 утра четверга количество пострадавших в результате взрыва в 16-этажке возросло до пяти’. Два человека погибли.
Взрыв, по предварительным данным, произошел из-за утечки газа.