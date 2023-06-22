Вибух у багатоповерхівці в Києві: поліція попередньою причиною називає витік газу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Вибух у 16-поверхівці в Києві, за попередніми даними, стався через витік газу. Двоє людей загинуло, 18 травмовано. Відкрито кримінальне провадження. Про це у четвер повідомили у поліції Києва, пише УНН.
Деталі
Сьогодні близько 03:40 до поліції надійшов виклик щодо вибуху в багатоповерхівці на вулиці Малишева. Негайно на місце прибули рятувальники ДСНС, слідчо-оперативна група Дніпровського районного управління поліції та лікарі.
"За попередньою інформацією від працівників ДСНС, вибух стався внаслідок витоку газу в одній із квартир. У результаті події двоє осіб загинуло, ще 18 із травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовані у лікарню. Пошкоджено щонайменше 3 квартири", - повідомили у поліції у Facebook.
За фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України - порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей.
На цей час на місці продовжують працювати профільні служби. Тривають роботи з ліквідації наслідків надзвичайної події.
Доповнення
Внаслідок вибуху у 16-поверховому будинку в Києві, за попередніми даними, загинули двоє людей.