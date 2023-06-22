Взрыв в многоэтажке в Киеве: полиция предварительной причиной называет утечку газа
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Взрыв в 16-этажке в Киеве, по предварительным данным, произошел из-за утечки газа. Два человека погибли, 18 травмированы. Открыто уголовное производство. Об этом в четверг сообщили в полиции Киева, пишет УНН.
Детали
Сегодня около 03:40 в полицию поступил вызов о взрыве в многоэтажке на улице Малышева. Немедленно на место прибыли спасатели ГСЧС, следственно-оперативная группа Днепровского районного управления полиции и врачи.
"По предварительной информации от сотрудников ГСЧС, взрыв произошел в результате утечки газа в одной из квартир. В результате происшествия два человека погибли, еще 18 с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу. Повреждены по меньшей мере 3 квартиры", - сообщили в полиции в Facebook.
По факту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины - нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей.
В настоящее время на месте продолжают работать профильные службы. Продолжаются работы по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.
Дополнение
В результате взрыва в 16-этажном доме в Киеве, по предварительным данным, погибли два человека.