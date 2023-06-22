Жертвами вибуху у багатоповерхівці в Києві стали вже двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Внаслідок вибуху у 16-поверховому будинку в Києві, за попередніми даними, загинули двоє людей, повідомив у четвер мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.
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"Попередньо, дві людини загинули внаслідок вибуху в 16-поверховому будинку в Дніпровському районі столиці. Двох постраждалих госпіталізували, а двом медики надали допомогу на місці", - написав Кличко у Telegram.
Деталі
З пошкоджених квартир, зі слів мера, врятували 18 мешканців. Загалом евакуювали людей з усіх помешкань будинку.
Пошуково-рятувальні роботи тривають. Причини вибуху з'ясовують фахівці.
Місто вже визначило два інтернати в Дніпровському районі для тимчасового проживання людей з пошкодженого будинку.
Доповнення
У Києві пролунав вибух, після якого виникла пожежа у багатоповерхівці. Попередньо, відомо про витік газу.