Жертвами взрыва в многоэтажке в Киеве стали уже два человека

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"Предварительно, два человека погибли в результате взрыва в 16-этажном доме в Днепровском районе столицы. Двух пострадавших госпитализировали, а двум медики оказали помощь на месте", - написал Кличко в Telegram.

Детали

Из поврежденных квартир, по словам мэра, спасли 18 жителей. В общем эвакуировали людей из всего жилья в доме.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Причины взрыва выясняют специалисты.

Город уже определил два интерната в Днепровском районе для временного проживания людей из поврежденного дома.

Дополнение

В Киеве прогремел взрыв, после которого возник пожар в многоэтажке. Предварительно, известно об утечке газа.