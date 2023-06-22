Жертвами взрыва в многоэтажке в Киеве стали уже два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. В результате взрыва в 16-этажном доме в Киеве, по предварительным данным, погибли два человека, сообщил в четверг мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.
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"Предварительно, два человека погибли в результате взрыва в 16-этажном доме в Днепровском районе столицы. Двух пострадавших госпитализировали, а двум медики оказали помощь на месте", - написал Кличко в Telegram.
Детали
Из поврежденных квартир, по словам мэра, спасли 18 жителей. В общем эвакуировали людей из всего жилья в доме.
Поисково-спасательные работы продолжаются. Причины взрыва выясняют специалисты.
Город уже определил два интерната в Днепровском районе для временного проживания людей из поврежденного дома.
Дополнение
В Киеве прогремел взрыв, после которого возник пожар в многоэтажке. Предварительно, известно об утечке газа.