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Вибух у багатоповерхівці у Києві: кількість постраждалих зросла до п’яти

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Станом на 10 ранку четверга кількість постраждалих унаслідок вибуху у 16-поверхівці в Дніпровському районі столиці зросла до п’яти. Попередньо, двоє людей загинули. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДСНС.

Вибух у багатоповерхівці у Києві: кількість постраждалих зросла до п’яти

Цитата

«Станом на 10 ранку на місці події загинуло 2 людини, ще 5 постраждали. Врятовано 18 осіб.  Наразі проводиться демонтаж пошкоджених конструкцій за допомогою автокранів",- йдеться у повідомленні. 

Як  зазначили в ДСНС, до ліквідації наслідків вибуху залучено 102 рятувальника та 19 одиниць техніки. На місці працюють психологи.

Доповнення

У Києві у ніч на 22 червня пролунав вибух, після якого виникла пожежа у 16-поверхівці в Дніпровському районі.

Вибух, за попередніми даними, стався через витік газу. Двоє людей загинуло.


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