Вибух у багатоповерхівці у Києві: кількість постраждалих зросла до п’яти
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Станом на 10 ранку четверга кількість постраждалих унаслідок вибуху у 16-поверхівці в Дніпровському районі столиці зросла до п’яти. Попередньо, двоє людей загинули. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДСНС.
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«Станом на 10 ранку на місці події загинуло 2 людини, ще 5 постраждали. Врятовано 18 осіб. Наразі проводиться демонтаж пошкоджених конструкцій за допомогою автокранів",- йдеться у повідомленні.
Як зазначили в ДСНС, до ліквідації наслідків вибуху залучено 102 рятувальника та 19 одиниць техніки. На місці працюють психологи.
Доповнення
У Києві у ніч на 22 червня пролунав вибух, після якого виникла пожежа у 16-поверхівці в Дніпровському районі.
Вибух, за попередніми даними, стався через витік газу. Двоє людей загинуло.