Взрыв в многоэтажке в Киеве: количество пострадавших возросло до пяти
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. По состоянию на 10 утра четверга количество пострадавших в результате взрыва в 16-этажке в Днепровском районе столицы возросло до пяти человек. Предварительно, два человека погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
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«По состоянию на 10 утра на месте происшествия погибло 2 человека, еще 5 пострадали. Спасены 18 человек. Сейчас проводится демонтаж поврежденных конструкций с помощью автокранов",- говорится в сообщении.
Как отметили в ГСЧС, к ликвидации последствий взрыва привлечены 102 спасателя и 19 единиц техники. На месте работают психологи.
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В Киеве в ночь на 22 июня прогремел взрыв, после которого возник пожар в 16-этажке в Днепровском районе.
Взрыв, по предварительным данным, произошел из-за утечки газа. Два человека погибло.