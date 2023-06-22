Взрыв в многоэтажке в Киеве: количество пострадавших возросло до пяти

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«По состоянию на 10 утра на месте происшествия погибло 2 человека, еще 5 пострадали. Спасены 18 человек. Сейчас проводится демонтаж поврежденных конструкций с помощью автокранов",- говорится в сообщении.

Как отметили в ГСЧС, к ликвидации последствий взрыва привлечены 102 спасателя и 19 единиц техники. На месте работают психологи.

Дополнение

В Киеве в ночь на 22 июня прогремел взрыв, после которого возник пожар в 16-этажке в Днепровском районе.

Взрыв, по предварительным данным, произошел из-за утечки газа. Два человека погибло.





