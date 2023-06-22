Вибух у багатоповерхівці в столиці: відомо про п'ятьох постраждалих, місцеперебування двох людей не встановлено
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Унаслідок вибуху у багатоповерхівці Києва відомо про вже п'ятьох постраждалих, місце двох мешканців будинку не встановлено. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника поліції Києва Дмитро Шумейко, пише УНН.
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За словами тимчасового виконуючого обов'язки начальника поліції Києва Дмитра Шумейка, триває пошук людей.
Також вдалося встановити особу одного з двох загиблих - це чоловік.
За попередньою інформацією, вибух стався в результаті витоку газу в одній з квартир.
Шумейко додав, що внаслідок вибуху було пошкоджено конструкції на 6, 7 та 8 поверхах. Було врятовано та евакуйовано 18 мешканців будинку, а надалі проведена повна евакуація будинку.
Нагадаємо
Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що внаслідок вибуху у 16-поверховому будинку в Києві, за попередніми даними, загинули двоє людей.
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