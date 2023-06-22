Вибух у багатоповерхівці в столиці: відомо про п'ятьох постраждалих, місцеперебування двох людей не встановлено

$41.390.02
46.921.07
ukru
В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
Ексклюзив
08:15 • 12817 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 40833 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 37936 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 43234 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 112239 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 179283 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 194585 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 143711 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137777 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87874 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
6.3м/с
27%
Популярнi новини

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 29695 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 33756 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 36704 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 29295 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 23094 перегляди
Публікації

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 23269 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 40833 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 194585 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 247376 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 394596 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 18545 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 23502 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 39605 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 35726 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 143711 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Вибух у багатоповерхівці в столиці: відомо про п'ятьох постраждалих, місцеперебування двох людей не встановлено

Київ • УНН

 • 681612 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Унаслідок вибуху у багатоповерхівці Києва відомо про вже п'ятьох постраждалих, місце двох мешканців будинку не встановлено. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника поліції Києва Дмитро Шумейко, пише УНН.

Вибух у багатоповерхівці в столиці: відомо про п'ятьох постраждалих, місцеперебування двох людей не встановлено

Деталі

За словами тимчасового виконуючого обов'язки начальника поліції Києва Дмитра Шумейка, триває пошук людей.

Також вдалося встановити особу одного з двох загиблих - це чоловік.

За попередньою інформацією, вибух стався в результаті витоку газу в одній з квартир.

Шумейко додав, що внаслідок вибуху було пошкоджено конструкції на 6, 7 та 8 поверхах. Було врятовано та евакуйовано 18 мешканців будинку, а надалі проведена повна евакуація будинку.

Нагадаємо

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що внаслідок вибуху у 16-поверховому будинку в Києві, за попередніми даними, загинули двоє людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вибух у багатоповерхівці в Києві: поліція попередньою причиною називає витік газу

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$65.24
Bitcoin
$84,760.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.25
Золото
$3,242.76
Ethereum
$1,639.31