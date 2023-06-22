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Взрыв в многоэтажке в столице: известно о пяти пострадавших, местонахождение двух человек не установлено

Киев • УНН

 • 681612 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. В результате взрыва в многоэтажке Киева известно об уже пяти пострадавших, место двух жителей дома не установлено. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника полиции Киева Дмитрий Шумейко, пишет УНН.

Взрыв в многоэтажке в столице: известно о пяти пострадавших, местонахождение двух человек не установлено

Детали

По словам временно исполняющего обязанности начальника полиции Киева Дмитрия Шумейко, продолжается поиск людей.

Также удалось установить личность одного из двух погибших - это мужчина.

По предварительной информации, взрыв произошел в результате утечки газа в одной из квартир.

Шумейко добавил, что в результате взрыва были повреждены конструкции на 6, 7 и 8 этажах. Были спасены и эвакуированы 18 жителей дома, а в дальнейшем проведена полная эвакуация дома.

Напомним

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в результате взрыва в 16-этажном доме в Киеве, по предварительным данным, погибли два человека.

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