Взрыв в многоэтажке в столице: известно о пяти пострадавших, местонахождение двух человек не установлено
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. В результате взрыва в многоэтажке Киева известно об уже пяти пострадавших, место двух жителей дома не установлено. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника полиции Киева Дмитрий Шумейко, пишет УНН.
Детали
По словам временно исполняющего обязанности начальника полиции Киева Дмитрия Шумейко, продолжается поиск людей.
Также удалось установить личность одного из двух погибших - это мужчина.
По предварительной информации, взрыв произошел в результате утечки газа в одной из квартир.
Шумейко добавил, что в результате взрыва были повреждены конструкции на 6, 7 и 8 этажах. Были спасены и эвакуированы 18 жителей дома, а в дальнейшем проведена полная эвакуация дома.
Напомним
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в результате взрыва в 16-этажном доме в Киеве, по предварительным данным, погибли два человека.
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