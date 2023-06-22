Вибух у багатоповерхівці в Києві: з-під завалів будинку дістали ще одне тіло - загиблої жінки
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Через вибух у 16-поверховому будинку в столиці стало відомо про ще одну жертву. З-під завалів будинку в Дніпровському районі дістали тіло загиблої жінки. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.
Цитата
"З-під завалів будинку в Дніпровському районі рятувальники дістали ще одне тіло - загиблої жінки", - повідомив очільник столиці.
Доповнення
Кличко додав, що пошуково-рятувальна операція триває.
Нагадаємо
Раніше Кличко повідомляв, що внаслідок вибуху у 16-поверховому будинку в Києві, за попередніми даними, загинули двоє людей.
Як повідомляв виконуючий обов'язки начальника поліції Києва Дмитро Шумейко, унаслідок вибуху відомо про п'ятьох постраждалих, місце двох мешканців будинку не встановлено.
За попередньою інформацією, вибух стався в результаті витоку газу в одній з квартир.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вибух у Києві: з багатоповерхівки евакуювали жінку, там можуть ще залишатися люди – КМВА