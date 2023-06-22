Взрыв в многоэтажке в Киеве: из-под завалов дома достали еще одно тело - погибшей женщины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Из-за взрыва в 16-этажном доме в столице стало известно о еще одной жертве. Из-под завалов дома в Днепровском районе достали тело погибшей женщины. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.
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"Из-под завалов дома в Днепровском районе спасатели достали еще одно тело - погибшей женщины", - сообщил глава столицы.
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Кличко добавил, что поисково-спасательная операция продолжается.
Напомним
Ранее Кличко сообщал, что в результате взрыва в 16-этажном доме в Киеве, по предварительным данным, погибли два человека.
Как сообщал исполняющий обязанности начальника полиции Киева Дмитрий Шумейко, в результате взрыва известно о пяти пострадавших, место двух жильцов дома не установлено.
По предварительной информации, взрыв произошел в результате утечки газа в одной из квартир.
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