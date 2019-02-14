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Вибух на заводі боєприпасів у Південній Кореї: 3 загиблих

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. На заводі з виробництва боєприпасів в південнокорейському місті Теджон стався вибух, жертвами якого стали три людини. Про це повідомляє Yonhap, передає УНН з посиланням також на видання The Korea Times.

За його даними, завод належить компанії Hanwha і розташовується в 140 км від Сеула. Співробітники підприємства загинули через пожежу, яка виникла після вибуху.

Місцева влада заявляє, що на заводі вибухнули хімічні речовини, що використовуються при виготовленні боєприпасів. Причина інциденту з’ясовується фахівцями.

Yonhap зазначає, що це вже другий вибух на цьому заводі, що стався за останній рік. У травні 2018 року дві людини загинули і троє постраждали внаслідок аналогічних обставин.

Як повідомляв УНН, у Республіці Північна Македонія оголошено жалобу через ДТП, загиблих вже 14.

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