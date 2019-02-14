Взрыв на заводе боеприпасов в Южной Корее: 3 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. На заводе по производству боеприпасов в южнокорейском городе Тэджон произошел взрыв, жертвами которого стали три человека. Об этом сообщает Yonhap, передает УНН со ссылкой также на издание The Korea Times.
По его данным, завод принадлежит компании Hanwha и располагается в 140 км от Сеула. Сотрудники предприятия погибли из-за пожара, возникшего после взрыва.
Местные власти заявляют, что на заводе взорвались химические вещества, используемые при изготовлении боеприпасов. Причина инцидента выясняется специалистами.
Yonhap отмечает, что это уже второй взрыв на этом заводе, произошедший за последний год. В мае 2018 года два человека погибли и трое пострадали при схожих обстоятельствах.
Как сообщал УНН, в Республике Северная Македония объявлен траур из-за ДТП, погибших уже 14.