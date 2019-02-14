У Республіці Північна Македонія оголошено жалобу через ДТП, загиблих вже 14
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Два дні — 14 і 15 лютого — оголошені в Республіці Північна Македонія днями жалоби в зв’язку з аварією автобуса, в результаті якої, за останніми даними, загинули 14 людей. Рішення було прийнято в середу ввечері в ході надзвичайного засідання уряду країни, передає УНН.
“Причини того, що сталося на даний момент залишаються невідомими, розслідування проводиться під керівництвом компетентного прокурора”, — заявив прем’єр-міністр республіки Зоран Заєв в ході прес-конференції за підсумками засідання.
За наявною інформацією, автобус рухався по трасі Скоп’є — Тетово, несподівано виїхав на зустрічну смугу, після чого впав у низину в районі села Ласкарці. Водій автобуса знаходиться в стабільному стані в клініці ім. 8 вересня в Скоп’є.
Нагадуємо, прем’єр-міністр Республіки Північна Македонія Зоран Заєв висловив співчуття у зв’язку з ДТП з автобусом.