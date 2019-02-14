В Республике Северная Македония объявлен траур из-за ДТП, погибших уже 14
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Два дня — 14 и 15 февраля — объявлены в Республике Северная Македония днями траура в связи с аварией автобуса, в результате которой, по последним данным, погибли 14 человек. Решение было принято в среду вечером в ходе чрезвычайного заседания правительства страны, передает УНН.
“Причины случившегося на настоящий момент остаются неизвестными, расследование проводится под руководством компетентного прокурора”, — заявил премьер-министр республики Зоран Заев в ходе пресс-конференции по итогам заседания.
По имеющейся информации, автобус двигался по трассе Скопье — Тетово, неожиданно выехал на встречную полосу, после чего упал в низину в районе села Ласкарци. Водитель автобуса находится в стабильном состоянии в клинике им. 8 сентября в Скопье.
Напоминаем, премьер-министр Республики Северная Македония Зоран Заев выразил соболезнования в связи с ДТП с автобусом.