В Республике Северная Македония объявлен траур из-за ДТП, погибших уже 14

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 71708 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 97381 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 133971 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 132815 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131025 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125664 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 162713 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117885 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141472 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145309 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Республике Северная Македония объявлен траур из-за ДТП, погибших уже 14

Киев  •  УНН

 • 10511 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Два дня — 14 и 15 февраля — объявлены в Республике Северная Македония днями траура в связи с аварией автобуса, в результате которой, по последним данным, погибли 14 человек. Решение было принято в среду вечером в ходе чрезвычайного заседания правительства страны, передает УНН.

“Причины случившегося на настоящий момент остаются неизвестными, расследование проводится под руководством компетентного прокурора”, — заявил премьер-министр республики Зоран Заев в ходе пресс-конференции по итогам заседания.

По имеющейся информации, автобус двигался по трассе Скопье — Тетово, неожиданно выехал на встречную полосу, после чего упал в низину в районе села Ласкарци. Водитель автобуса находится в стабильном состоянии в клинике им. 8 сентября в Скопье.

Напоминаем, премьер-министр Республики Северная Македония Зоран Заев выразил соболезнования в связи с ДТП с автобусом.

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