Вибух на Харківщині: тіла загиблих все ще знаходяться під завалами

"Надзвичайна ситуація місцевого рівня у Харківській області. Сьогодні об 11:35 в селищі Березівське Дергачівського району на газорозподільчому пункті стався вибух з послідуючим горінням та частковим руйнуванням, внаслідок чого загинуло, на жаль, дві особи. Тіла зараз під завалами. Також 8 осіб постраждало. Цих людей госпіталізували до лікарні. О 13:30 пожежу ліквідовано, від ДСНС зараз там працює спеціальна бригада, 30 чоловік та 7 одиниць техніки. На місці поліція, на місці рятувальники. Загрози більше немає", - повідомив Аваков.

Зазначається, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав Міністерство енергетики та Державну службу з надзвичайних ситуацій контролювати ситуацію і доповідати щодо ліквідації наслідків події.

Нагадаємо, 28 жовтня близько 11:30 стався вибух на газорозподільній підстанції у селі Березівське Дергачівського району Харківської області. За попередніми даними, 2 особи загинули і 9 постраждали. За цим фактом у поліції відкрили провадження.

Також нагадаємо, що будівля газорозподільної станції пошкоджена майже повністю.