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Взрыв в Харьковской области: тела погибших все еще находятся под завалами

Взрыв в Харьковской области: тела погибших все еще находятся под завалами

Киев  •  УНН

 • 11181 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Тела двух человек, погибших в результате взрыва на газораспределительной подстанции в Харьковской области, находятся под завалами. Об этом на заседании правительства заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент УНН.

"Чрезвычайная ситуация местного уровня в Харьковской области. Сегодня в 11:35 в поселке Березовское Дергачевского района на газораспределительном пункте произошел взрыв с последующим горением и частичным разрушением, в результате чего погибли, к сожалению, два человека. Тела сейчас под завалами. Также 8 человек пострадали. Этих людей госпитализировали в больницу. В 13:30 пожар был ликвидирован, от ГСЧС сейчас там работает специальная бригада, 30 человек и 7 единиц техники. На месте полиция, на месте спасатели. Угрозы больше нет", - сообщил Аваков.

Отмечается, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Министерство энергетики и Государственную службу по чрезвычайным ситуациям контролировать ситуацию и докладывать по ликвидации последствий происшествия.

Напомним, 28 октября около 11:30 произошел взрыв на газораспределительной подстанции в селе Березовское Дергачевского района Харьковской области. По предварительным данным, 2 человека погибли и 9 пострадали. По данному факту в полиции открыли производство.

Также напомним, что здание газораспределительной станции повреждено почти полностью.

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