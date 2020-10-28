Вибух на Харківщині: Кучер розпорядився надати допомогу всім постраждалим
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків вибуху на газорозподільчій станції на Харківщині. Без газу залишилося 3,5 тис. осіб. Голова Харківської ОДА Олексій Кучер розпорядився виділити кошти всім постраждалим. Про це він написав в Telegram, передає УНН.
"Висловлюю співчуття рідним загиблих та розпорядився надати допомогу усім постраждалим", - написав Кучер.
Так він висловився щодо аварії на території газорозподільчої підстанції в с. Березівське Дергачівського району на Харківщині.
"Оперативно розпочали роботи з ліквідації аварії на території ГРП, де сьогодні об 11:35 під час проведення планових робіт стався вибух. Зараз обласні та районні служби займаються ліквідацією аварії", - написав Кучер.
За його словами, в результаті вибуху двоє людей загинули, дев’ятеро направлені в медзаклади для надання допомоги. Двоє – у Дергачі, сімох доставили до Харківської МКЛ швидкої та невідкладної допомоги імені проф. О.І.Мещанінова, серед них двоє перебувають у тяжкому стані.
"На місці вибуху працюють підрозділи ДСНС та бригади Центру медицини катастроф. Ситуація під контролем. Усім постраждалим буде надана медична та матеріальна допомога. Без газу залишилися 3500 осіб. Внаслідок аварії від газопостачання будуть тимчасово відключені с. Дворічний Кут, с. Григорівка, смт. Пересічне, с. Південний, смт. Вільшани, с. Протопопівка, с. Ярошівка, с. Гуківка, с. Тернова, с. Польова", - додав Кучер.
Він додав, що наслідки аварії будуть усунені якнайшвидше. Вже завтра газопостачання житлових будинків має буде відновлено.
Нагадаємо, йдеться про вибух, що стався близько 11:30 у селі Березівське Дергачівського району.
До поліції надійшло повідомлення диспетчера ДСНС про те, що на території газопереробної станції стався вибух природного газу без подальшого загоряння. Задимлення становило близько 200 кв. метрів.
З цього приводу у поліції відкрили кримінальне провадження.
За попередньою інформацією, в результаті події двоє людей загинули, 9 отримали різні травми.
Водночас, у ГУ ДСНС в області повідомили, що “пожежа на газорозподільчій підстанції у селі Березівське Дергачівського району о 13:30 була ліквідована”. Наразі підрозділи ДСНС проводять роботи з розбору конструцій.