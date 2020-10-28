Взрыв в Харьковской области: Кучер распорядился оказать помощь всем пострадавшим

"Выражаю соболезнования родным погибших и распорядился оказать помощь всем пострадавшим", - написал Кучер.

Так он высказался об аварии на территории газораспределительной подстанции в с. Березовское Дергачевского района Харьковской области.

"Оперативно начали работы по ликвидации аварии на территории ГРП, где сегодня в 11:35 во время проведения плановых работ произошел взрыв. Сейчас областные и районные службы занимаются ликвидацией аварии", - написал Кучер.

По его словам, в результате взрыва два человека погибли, девять направлены в медучреждения для оказания помощи. Двое - в Дергачи, семь доставили в Харьковскую ГКБ скорой и неотложной помощи имени проф. А.И.Мещанинова, среди них двое находятся в тяжелом состоянии.

"На месте взрыва работают подразделения ГСЧС и бригады Центра медицины катастроф. Ситуация под контролем. Всем пострадавшим будет оказана медицинская и материальная помощь. Без газа остались 3500 человек. В результате аварии от газоснабжения будут временно отключены с. Двухлетний Угол, с. Григорьевка, пгт. Пересечное, с. Южный, с. Ольшаны, с. Протопоповка, с. Ярошовка, с. Гукивка, с. Терновая, с. Полевая", - добавил Кучер.

Он добавил, что последствия аварии будут устранены как можно быстрее. Уже завтра газоснабжения жилых домов должно быть восстановлено.

Напомним, речь идет о взрыве, который произошел около 11:30 в селе Березовское Дергачевского района.

В полицию поступило сообщение диспетчера ГСЧС о том, что на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв природного газа без последующего возгорания. Задымления составляло около 200 кв. метров.

По этому поводу в полиции открыли уголовное производство.

По предварительной информации, в результате происшествия два человека погибли, 9 получили различные травмы.

В то же время, в ГУ ГСЧС в области сообщили, что "пожар на газораспределительной подстанции в селе Березовское Дергачевского района в 13:30 был ликвидирован". Сейчас подразделения ГСЧС проводят работы по разбору конструций.