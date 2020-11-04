Вибори в США: Трамп заявив про "шахрайство" і хоче йти до Верховного суду

Рано вранці в середу Трамп, якого цитує AP, висловив невдоволення наявними результатами виборів, назвавши цей процес "великим шахрайством щодо нашої країни".

"За нас проголосували мільйони і мільйони людей... група людей намагається позбавити права голосу цю групу людей", - цитує Трампа американський телеканал CNN.

Він сказав, що готувався оголосити про перемогу раніше ввечері. "Ми готувалися до великого свята. Ми вигравали всюди. І раптом усе було скасовано", - цитує слова Трампа CNN.

Так, Трамп стверджує, що мало місце шахрайство. "Це обман американської громадськості. Це ганьба для нашої країни", - заявив Трамп.

"Відверто кажучи, ми перемогли на цих виборах", - сказав він, не дивлячись на те, що мільйони голосів все ще не отримані.

Заявивши, що звернеться до Верховного суду США, Трамп сказав, що хоче, щоб "все голосування припинилося". Так, Трамп, якого цитує Fox News, заявив, що звернеться до Верховного суду, щоб не дати "їм знайти нові бюлетені о 4 годині ранку".

"Ми переможемо, і, наскільки я розумію, ми вже перемогли", - цитує Трампа Fox News.

Так, за попередніми підрахунками телекомпанії СNN, Байден отримав поки 220 голосів вибірників, а Трамп - 213.

Додамо, щоб перемогти на президентських виборах 2020 року, потрібно 270 голосів вибірників.

Нагадаємо, на загальних виборах в США, які пройшли 3 листопада, крім президента, будуть обрані віце-президент, 35 сенаторів, все 435 членів Палати представників, 13 губернаторів штатів і територій, а також місцеві органи влади. Інавгурація нового президента США відбудеться 20 січня 2021 року. Більш 100 млн американців з близько 240 млн виборців проголосували достроково на загальних виборах в США.