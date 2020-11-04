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Выборы в США: Трамп заявил о "мошенничестве" и хочет идти в Верховный суд

Выборы в США: Трамп заявил о "мошенничестве" и хочет идти в Верховный суд

Киев  •  УНН

 • 16864 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Действующий президент США республиканец Дональд Трамп при обращении к сторонникам из Белого дома заявил о том, что обратится в Верховный суд США в связи с ситуацией на американских президентских выборах, передает УНН.

Рано утром в среду Трамп, которого цитирует AP, выразил недовольство результатами выборов на данный момент, назвав этот процесс "крупным мошенничеством в отношении нашей страны".

"За нас проголосовали миллионы и миллионы людей... группа людей пытается лишить права голоса эту группу людей", - цитирует Трампа американский телеканал CNN.

Он сказал, что готовился объявить о победе раньше вечером. "Мы готовились к большому празднику. Мы выигрывали везде. И вдруг все было отменено", - цитирует слова Трампа CNN.

Так, Трамп утверждает, что имело место мошенничество. "Это обман американской общественности. Это позор для нашей страны", - заявил Трамп.

"Откровенно говоря, мы победили на этих выборах", - сказал он, несмотря на то, что миллионы голосов все еще не получены.

Заявив, что обратится в Верховный суд США, Трамп сказал, что хочет, чтобы "все голосование прекратилось". Так, Трамп, которого цитирует Fox News, заявил, что обратится в Верховный суд, чтобы не дать "им найти новые бюллетени в 4 часа утра".

"Мы победим, и, насколько я понимаю, мы уже победили", - цитирует Трампа Fox News.

Так, по предварительным подсчетам телекомпании СNN, Байден получил пока 220 голосов выборщиков, а Трамп - 213.

Добавим, чтобы победить на президентских выборах 2020 года, нужно 270 голосов выборщиков.

Напомним, на всеобщих выборах в США, которые прошли 3 ноября, кроме президента, будут избраны вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Инаугурация нового президента США состоится 20 января 2021 года. Более 100 млн американцев из около 240 млн избирателей проголосовали досрочно на всеобщих выборах в США.

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