Вибори у США: штаб Байдена поставив в провину Facebook недоотримання понад 500 тис. доларів пожертвувань

“Ми за п’ять днів до дня виборів не можемо відчувати довіру до того, як розміщують нашу рекламу, і підозрюємо, що нашим опонентам несправедливо надають переваги за ознакою партійної приналежності”, — зазначив Флоерті, який курирує в штабі Байдена цифрові технології. “Нам абсолютно ясно те, що Facebook абсолютно не готова справитися з виборами, незважаючи на чотири роки, які були у неї на таку підготовку”, — додав він, закликавши компанію “виправити допущену помилку і роз’яснити всю глибину допущеного фіаско”.

Facebook в повідомленні, опублікованому в четвер, пояснила, що трапились “технічні збої в системах”, що виникли внаслідок блокування і перевірки маси рекламних оголошень. Компанія нагадала, що з 27 жовтня на її платформах набула чинності заборона на розміщення реклами політичного характеру.

Раніше Джо Байден проголосував на дострокових виборах. Його головний опонент, чинний президент США республіканець Дональд Трамп, неодноразово заявляв про те, що побоюється маніпуляцій і фальсифікацій в ході дострокового голосування, проте нещодавно сам достроково проголосував на президентських виборах.

На загальних виборах в США, що пройдуть 3 листопада, будуть обрані президент і віце-президент, 35 сенаторів, все 435 членів Палати представників, 13 губернаторів штатів і територій, а також місцеві органи влади. Боротьбу за пост президента ведуть республіканець Дональд Трамп і демократ Джозеф Байден. Інавгурація нового президента США відбудеться 20 січня 2021 року.