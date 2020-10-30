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Выборы в США: штаб Байдена поставил в вину Facebook недополучение более 500 тыс. долларов пожертвований

Выборы в США: штаб Байдена поставил в вину Facebook недополучение более 500 тыс. долларов пожертвований

Киев  •  УНН

 • 10147 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Избирательный штаб Джозефа Байдена предъявил претензии компании Facebook в связи с изменением политики в сфере политической рекламы, которая не позволила кандидату в президенты США от демократов собрать более 500 тыс. долларов пожертвований за считанные дни до всеобщих выборов 3 ноября. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на представителя штаба политика Роба Флоерти, передает УНН.

“Мы за пять дней до дня выборов не можем чувствовать доверие к тому, как размещают нашу рекламу, и подозреваем, что нашим оппонентам несправедливо предоставляют преимущества по признаку партийной принадлежности”, — отметил Флоерти, курирующий в штабе Байдена цифровые технологии. “Нам совершенно ясно то, что Facebook совершенно не готова справиться с выборами, несмотря на четыре года, которые были у нее на такую подготовку”, — добавил он, призвав компанию “исправить допущенную ошибку и разъяснить всю глубину допущенного фиаско”.

Facebook в сообщении, опубликованном в четверг, пояснила, что произошли “технические сбои в системах”, возникшие вследствие блокировки и проверки массы рекламных объявлений. Компания напомнила, что с 27 октября на ее платформах вступил в силу запрет на размещение рекламы политического характера.

Ранее Джо Байден проголосовал на досрочных выборах. Его главный оппонент, действующий президент США республиканец Дональд Трамп, неоднократно заявлял о том, что опасается манипуляций и фальсификаций в ходе досрочного голосования, однако недавно сам досрочно проголосовал на президентских выборах.

На всеобщих выборах в США, которые пройдут 3 ноября, будут выбраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. Инаугурация нового президента США состоится 20 января 2021 года.

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