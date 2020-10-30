Выборы в США: штаб Байдена поставил в вину Facebook недополучение более 500 тыс. долларов пожертвований

“Мы за пять дней до дня выборов не можем чувствовать доверие к тому, как размещают нашу рекламу, и подозреваем, что нашим оппонентам несправедливо предоставляют преимущества по признаку партийной принадлежности”, — отметил Флоерти, курирующий в штабе Байдена цифровые технологии. “Нам совершенно ясно то, что Facebook совершенно не готова справиться с выборами, несмотря на четыре года, которые были у нее на такую подготовку”, — добавил он, призвав компанию “исправить допущенную ошибку и разъяснить всю глубину допущенного фиаско”.

Facebook в сообщении, опубликованном в четверг, пояснила, что произошли “технические сбои в системах”, возникшие вследствие блокировки и проверки массы рекламных объявлений. Компания напомнила, что с 27 октября на ее платформах вступил в силу запрет на размещение рекламы политического характера.