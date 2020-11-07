Вибори у США: Байден допустив отримання 300 голосів вибірників

“Поки ми не можемо виступити з заключним заявою про перемогу, але цифри не залишають нам сумнівів. Ми виграємо цю гонку”, — сказав Байден. “Ми на шляху до того, щоб виграти понад 300 голосів вибірників”, — додав він.

“Просто подивіться на те, що сталося з учорашнього дня. 24 години назад ми програвали в Джорджії, тепер ми попереду, і ми збираємося перемогти в цьому штаті”, — сказав кандидат від демократичної партії США.

Він також заявив, що виграє голосування в Пенсільванії (20 голосів членів колегії вибірників), Арізоні (11) і Неваді (шість), які є ключовими штатами.

За підрахунками CNN, на цей момент Байден обганяє свого суперника від республіканців, чинного президента Дональда Трампа, на 28,8 тис. голосів в Пенсільванії, на 29,8 тис. в Арізоні, на 22,6 тис. в Неваді і на 4,3 тис. — в Джорджії.

Байден запевнив, що не допустить припинення підрахунку голосів, як того вимагав Трамп. “Ваш голос буде зарахований. Мені все одно, як би хто не намагався зупинити це”, — пообіцяв він. Кандидат також звернувся до тих американців, які не підтримують його: “Ми можемо бути противниками, але ми не вороги. Ми американці... Прийшов час об’єднатися як нація”.

Голосування в США відбулося 3 листопада, проте результати ще не визначені. Трамп і його штаб вважають, що підрахунок голосів йшов з порушеннями, і вимагають перерахунку в деяких штатах — Джорджії, Мічигані і Пенсільванії. Суди в Джорджії та Мічигані відхилили позови штабу Трампа. У Пенсільванії суд постановив вилучити із загального числа бюлетені, які прийшли на виборчі дільниці вже після їх закриття.

Трамп раніше сказав, що вважає неправомірними заяви Байдена про перемогу до того, як закінчиться судовий розгляд. Він допустив також, що в ході розгляду справ в судах розподіл голосів може помінятися.