Выборы в США: Байден допустил получение 300 голосов выборщиков

“Пока мы не можем выступить с заключительным заявлением о победе, но цифры не оставляют нам сомнений. Мы выиграем эту гонку”, — сказал Байден. “Мы на пути к тому, чтобы выиграть более 300 голосов выборщиков”, — добавил он.

“Просто посмотрите на то, что произошло со вчерашнего дня. 24 часа назад мы проигрывали в Джорджии, теперь мы впереди, и мы собираемся победить в этом штате”, — сказал кандидат от демократической партии США.

Он также заявил, что выиграет голосования в Пенсильвании (20 голосов членов коллегии выборщиков), Аризоне (11) и Неваде (шесть), которые являются ключевыми штатами.

По подсчетам CNN, на данный момент Байден обгоняет своего соперника от республиканцев, действующего президента Дональда Трампа, на 28,8 тыс. голосов в Пенсильвании, на 29,8 тыс. в Аризоне, на 22,6 тыс. в Неваде и на 4, 3 тыс. — в Джорджии.

Байден заверил, что не допустит прекращения подсчета голосов, как того требовал Трамп. “Ваш голос будет засчитан. Мне все равно, как бы кто не пытался остановить это”, — пообещал он. Кандидат также обратился к американцам, которые не поддерживают его: “Мы можем быть противниками, но мы не враги. Мы американцы... Пришло время объединиться как нация”.

Голосование в США состоялось 3 ноября, однако результаты еще не определены. Трамп и его штаб считают, что подсчет голосов шел с нарушениями, и требуют пересчета в некоторых штатах — Джорджии, Мичигане и Пенсильвании. Суды в Джорджии и Мичигане отклонили иски штаба Трампа. В Пенсильвании суд постановил изъять из общего числа бюллетени, которые пришли на избирательные участки уже после их закрытия.

Трамп ранее сказал, что считает неправомерными заявления Байдена о победе до того, как закончится судебное разбирательство. Он допустил также, что в ходе рассмотрения дел в судах распределение голосов может поменяться.