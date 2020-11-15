Вибори президента Молдови: Санду випередила Додона на 12%
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Молдові обробили понад 98,5% бюлетенів голосування на виборах президента, за результатами яких у виборчій гонці з відривом у 12% лідирує Майя Санду. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт ЦВК Молдови.
Зазначається, що за попередніми даними ЦВК, за підсумком обробки 98,55% бюлетенів, екс-прем’єр-міністр Молдови Майя Санду набрала 55,98%, чинний президент Ігор Додон — 44,02% голосів.
На даний момент ЦВК Молдови підрахувала 1 562 784 голосів, та відпрацювала 2112 з 2143 протоколів.
Раніше повідомлялось, що за результатами обробки понад 95,4% бюлетенів голосування на виборах президента, з відривом у майже 5% лідирує Майя Санду.
Нагадаємо, у Молдові 1 листопада відбувся перший тур президентських виборів. Переможця не визначили і призначили другий тур на 15 листопада. У нього вийшли екс-прем’єр-міністр країни Майя Санду і чинний президент Ігор Додон.