Вибори президента Молдови: Санду випередила Додона на 12%

Зазначається, що за попередніми даними ЦВК, за підсумком обробки 98,55% бюлетенів, екс-прем’єр-міністр Молдови Майя Санду набрала 55,98%, чинний президент Ігор Додон — 44,02% голосів.

На даний момент ЦВК Молдови підрахувала 1 562 784 голосів, та відпрацювала 2112 з 2143 протоколів.

Раніше повідомлялось, що за результатами обробки понад 95,4% бюлетенів голосування на виборах президента, з відривом у майже 5% лідирує Майя Санду.

Нагадаємо, у Молдові 1 листопада відбувся перший тур президентських виборів. Переможця не визначили і призначили другий тур на 15 листопада. У нього вийшли екс-прем’єр-міністр країни Майя Санду і чинний президент Ігор Додон.