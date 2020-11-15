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Выборы президента Молдавии: Санду опередила Додона на 12%

Выборы президента Молдавии: Санду опередила Додона на 12%

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Молдове обработали более 98,5% бюллетеней голосования на выборах президента, по результатам которых в избирательной гонке с отрывом в 12% лидирует Майя Санду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ЦИК Молдовы.

Отмечается, что по предварительным данным ЦИК, по итогам обработки 98,55% бюллетеней, экс-премьер-министр Молдовы Майя Санду набрала 55,98%, действующий президент Игорь Додон — 44,02% голосов.

На данный момент ЦИК Молдовы подсчитала 1 562 784 голосов, и отработала 2112 с 2143 протоколов.

Ранее сообщалось, что по результатам обработки более 95,4% бюллетеней голосования на выборах президента, с отрывом в почти 5% лидирует Майя Санду.

Напомним, в Молдове 1 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Победителя не определили и назначили второй тур на 15 ноября. В него вышли экс-премьер-министр страны Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

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