Выборы президента Молдавии: Санду опередила Додона на 12%
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Молдове обработали более 98,5% бюллетеней голосования на выборах президента, по результатам которых в избирательной гонке с отрывом в 12% лидирует Майя Санду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ЦИК Молдовы.
Отмечается, что по предварительным данным ЦИК, по итогам обработки 98,55% бюллетеней, экс-премьер-министр Молдовы Майя Санду набрала 55,98%, действующий президент Игорь Додон — 44,02% голосов.
На данный момент ЦИК Молдовы подсчитала 1 562 784 голосов, и отработала 2112 с 2143 протоколов.
Ранее сообщалось, что по результатам обработки более 95,4% бюллетеней голосования на выборах президента, с отрывом в почти 5% лидирует Майя Санду.
Напомним, в Молдове 1 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Победителя не определили и назначили второй тур на 15 ноября. В него вышли экс-премьер-министр страны Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.