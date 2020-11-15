У Молдові обробили 95% бюлетенів на виборах президента: Санду перемагає

Зазначається, що за попередніми даними ЦВК, за підсумком обробки 95,47% бюлетенів, екс-прем’єр-міністр Молдови Майя Санду набрала 52,36%, чинний президент Ігор Додон — 47,67% голосів.

На даний момент ЦВК Молдови підрахувала 1 410 609 голосів, та відпрацювала 2046 з 2143 протоколів.

Раніше повідомлялось, що за даними екзит-полу, у другому турі президентських виборів екс-прем’єр-міністр країни Майя Санду набрала 54,7% голосів, чинний президент Молдови Ігор Додон — 45,3% голосів виборців.

Нагадаємо, у Молдові 1 листопада відбувся перший тур президентських виборів. Переможця не визначили і призначили другий тур на 15 листопада. У нього вийшли екс-прем’єр-міністр країни Майя Санду і чинний президент Ігор Додон.