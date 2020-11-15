У Молдові обробили 95% бюлетенів на виборах президента: Санду перемагає
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Молдові обробили понад 95,4% бюлетенів голосування на виборах президента, за результатами яких у виборчій гонці з відривом у майже 5% лідирує Майя Санду. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт ЦВК Молдови.
Зазначається, що за попередніми даними ЦВК, за підсумком обробки 95,47% бюлетенів, екс-прем’єр-міністр Молдови Майя Санду набрала 52,36%, чинний президент Ігор Додон — 47,67% голосів.
На даний момент ЦВК Молдови підрахувала 1 410 609 голосів, та відпрацювала 2046 з 2143 протоколів.
Раніше повідомлялось, що за даними екзит-полу, у другому турі президентських виборів екс-прем’єр-міністр країни Майя Санду набрала 54,7% голосів, чинний президент Молдови Ігор Додон — 45,3% голосів виборців.
Нагадаємо, у Молдові 1 листопада відбувся перший тур президентських виборів. Переможця не визначили і призначили другий тур на 15 листопада. У нього вийшли екс-прем’єр-міністр країни Майя Санду і чинний президент Ігор Додон.