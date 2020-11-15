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У Молдові завершився другий тур виборів президента, Санду лідирує

У Молдові завершився другий тур виборів президента, Санду лідирує

Київ • УНН

 • 19697 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Молдові завершився другий тур виборів президента, екс-прем’єр-міністр країни Майя Санду випереджає чинного президента Ігора Додона. Про це з посиланням на ЦВК країни та дані екзит-полу, передає УНН.

За попередніми даними ЦВК Молдови, у другому турі президентських виборів проголосували 1 642 263 виборців, явка склала 52,66%. Виборчі дільниці зачинились о 21:00.

Кількість громадян Молдови, хто проголосував за кордоном, перевищило 252 тисячі.

За даними екзит-полу, у другому турі президентських виборів екс-прем’єр-міністр країни Майя Санду набрала 54,7% голосів, чинний президент Молдови Ігор Додон — 45,3% голосів виборців. Людей опитували по телефону. В ході опитування отримали відповіді від 1983 осіб, відсоток відмови — 28%.

Нагадаємо, у Молдові 1 листопада відбувся перший тур президентських виборів. Переможця не визначили і призначили другий тур на 15 листопада. У нього вийшли екс-прем’єр-міністр країни Майя Санду і чинний президент Ігор Додон.

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