В Молдове завершился второй тур выборов президента, Санду лидирует
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Молдове завершился второй тур выборов президента, экс-премьер-министр страны Майя Санду опережает действующего президента Игоря Додона. Об этом со ссылкой на ЦИК страны и данные экзит-пола, передает УНН.
По предварительным данным ЦИК Молдовы, во втором туре президентских выборов проголосовали 1 642 263 избирателей, явка составила 52,66%. Избирательные участки закрылись в 21:00.
Количество граждан Молдовы, проголосовавших за рубежом, превысило 252 тыс.
По данным экзит-пола, во втором туре президентских выборов экс-премьер-министр страны Майя Санду набрала 54,7% голосов, действующий президент Молдовы Игорь Додон — 45,3% голосов избирателей. Людей опрашивали по телефону. В ходе опроса получили ответы от 1983 человек, процент отказа — 28%.
Напомним, в Молдове 1 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Победителя не определили и назначили второй тур на 15 ноября. В него вышли экс-премьер-министр страны Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.