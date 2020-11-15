В Молдове обработали 95% бюллетеней на выборах президента: Санду побеждает
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Молдове обработали более 95,4% бюллетеней голосования на выборах президента, по результатам которых в избирательной гонке с отрывом в почти 5% лидирует Майя Санду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ЦИК Молдовы.
Отмечается, что по предварительным данным ЦИК, по итогам обработки 95,47% бюллетеней, экс-премьер-министр Молдовы Майя Санду набрала 52,36%, действующий президент Игорь Додон — 47,67% голосов.
На данный момент ЦИК Молдовы подсчитала 1 410 609 голосов, и отработала 2046 из 2143 протоколов.
Ранее сообщалось, что по данным экзит-пола, во втором туре президентских выборов экс-премьер-министр страны Майя Санду набрала 54,7% голосов, действующий президент Молдовы Игорь Додон — 45,3% голосов избирателей.
Напомним, в Молдове 1 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Победителя не определили и назначили второй тур на 15 ноября. В него вышли экс-премьер-министр страны Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.