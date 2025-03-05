Ветерани отримають нові можливості у застосунку "Дія": які сервіси з'являться

Міністерство цифрової трансформації разом з Міністерством ветеранів працюють над новими цифровими сервісами для захисників і захисниць України. Вже найближчим часом у застосунку "Дія" з’являться нові функції, що значно полегшать доступ до послуг для ветеранів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише УНН.

Зокрема, найближчим часом у застосунку "Дія" зʼявляться опитування для визначення потреб ветеранів.

Також повідомляється про нові таргетовані виплати для різних життєвих потреб ветеранів.

Також запустимо окремий профіль для захисників і захисниць у Дії. Застосунок автоматично розумітиме, що людина ветеран, і адаптуватиме інтерфейс. У цьому профілі Дії будуть зібрані всі сервіси для ветеранів