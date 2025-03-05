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Ветерани отримають нові можливості у застосунку "Дія": які сервіси з'являться

Київ • УНН

 • 41666 перегляди

Мінцифри та Мінветеранів розробляють нові цифрові сервіси для захисників України в "Дії". У застосунку з'явиться окремий профіль для ветеранів з опитуваннями, таргетованими виплатами та додатковими можливостями.

Ветерани отримають нові можливості у застосунку "Дія": які сервіси з'являться

Міністерство цифрової трансформації разом з Міністерством ветеранів працюють над новими цифровими сервісами для захисників і захисниць України. Вже найближчим часом у застосунку "Дія" з’являться нові функції, що значно полегшать доступ до послуг для ветеранів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише УНН.

У Дії зʼявляться нові послуги та можливості для ветеранів 

- повідомив Федоров.

Зокрема, найближчим часом у застосунку "Дія" зʼявляться опитування для визначення потреб ветеранів. 

Також повідомляється про нові таргетовані виплати для різних життєвих потреб ветеранів.

Також запустимо окремий профіль для захисників і захисниць у Дії. Застосунок автоматично розумітиме, що людина ветеран, і адаптуватиме інтерфейс. У цьому профілі Дії будуть зібрані всі сервіси для ветеранів 

- йдеться у дописі.

Крім того, буде окрема вкладка з різними можливостями: кредитними та грантовими програмами, пропозиціями від міста, навчанням тощо.

Нагадаємо

4 березня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров представив нові сервіси для ветеранів у "Дії" - цифрове посвідчення, компенсація на спорт, безкоштовне навчання в ІТ та інші можливості.

Крім того, наразі в "Дії" видано понад 416 тисяч посвідчень ветерана та 24,8 тисяч заяв про ветеранський спорт – це перші результати послуг для ветеранів.

Аліна Волянська

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