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Ветераны получат новые возможности в приложении "Дія": какие сервисы появятся

Киев • УНН

 • 41666 просмотра

Минцифры и Минветеранов разрабатывают новые цифровые сервисы для защитников Украины в "Дії". В приложении появится отдельный профиль для ветеранов с опросами, целевыми выплатами и дополнительными возможностями.

Ветераны получат новые возможности в приложении "Дія": какие сервисы появятся

Министерство цифровой трансформации вместе с Министерством ветеранов работают над новыми цифровыми сервисами для защитников и защитниц Украины. Уже в ближайшее время в приложении "Дія" появятся новые функции, которые значительно упростят доступ к услугам для ветеранов. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.

В Дії появятся новые услуги и возможности для ветеранов 

- сообщил Федоров.

В частности, в ближайшее время в приложении "Дія" появятся опросы для определения потребностей ветеранов. 

Также сообщается о новых целевых выплатах для различных жизненных потребностей ветеранов.

Также запустим отдельный профиль для защитников и защитниц в Дії. Приложение автоматически будет понимать, что человек ветеран, и адаптирует интерфейс. В этом профиле Дії будут собраны все сервисы для ветеранов 

- говорится в посте.

Кроме того, будет отдельная вкладка с различными возможностями: кредитными и грантовыми программами, предложениями от города, обучением и т.д.

Напоминаем

4 марта министр цифровой трансформации Михаил Федоров представил новые сервисы для ветеранов в "Дії" - цифровое удостоверение, компенсация на спорт, бесплатное обучение в ІТ и другие возможности.

Кроме того, в настоящее время в "Дії" выдано более 416 тысяч удостоверений ветерана и 24,8 тысяч заявок на ветеранский спорт – это первые результаты услуг для ветеранов.

Алина Волянская

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