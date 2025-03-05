Ветераны получат новые возможности в приложении "Дія": какие сервисы появятся
Киев • УНН
Минцифры и Минветеранов разрабатывают новые цифровые сервисы для защитников Украины в "Дії". В приложении появится отдельный профиль для ветеранов с опросами, целевыми выплатами и дополнительными возможностями.
Министерство цифровой трансформации вместе с Министерством ветеранов работают над новыми цифровыми сервисами для защитников и защитниц Украины. Уже в ближайшее время в приложении "Дія" появятся новые функции, которые значительно упростят доступ к услугам для ветеранов. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.
В Дії появятся новые услуги и возможности для ветеранов
В частности, в ближайшее время в приложении "Дія" появятся опросы для определения потребностей ветеранов.
Также сообщается о новых целевых выплатах для различных жизненных потребностей ветеранов.
Также запустим отдельный профиль для защитников и защитниц в Дії. Приложение автоматически будет понимать, что человек ветеран, и адаптирует интерфейс. В этом профиле Дії будут собраны все сервисы для ветеранов
Кроме того, будет отдельная вкладка с различными возможностями: кредитными и грантовыми программами, предложениями от города, обучением и т.д.
Напоминаем
4 марта министр цифровой трансформации Михаил Федоров представил новые сервисы для ветеранов в "Дії" - цифровое удостоверение, компенсация на спорт, бесплатное обучение в ІТ и другие возможности.
Кроме того, в настоящее время в "Дії" выдано более 416 тысяч удостоверений ветерана и 24,8 тысяч заявок на ветеранский спорт – это первые результаты услуг для ветеранов.