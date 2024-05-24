Ветеран і волонтер Роман Донік: Безугла хоче паралізувати ЗСУ, тримаючи їх у стані постійних кадрових змін

Ветеран АТО, волонтер Роман Донік спростував скандальні заяви і звинувачення нардепки Мар’яни Безуглої, назвавши їх такими, що не відповідають дійсності, підривають довіру до ЗСУ та зривають мобілізацію.

Коли людина лізе в тему, в якій зовсім дупля не ріже, під час війни, вносячи хаос, деморалізацію та дезорганізацію, це погано… Саме Безугла зробила все, щоб підірвати довіру до ЗСУ, щоб почати критиканство керівництва ЗСУ та зірвати мобілізацію. Вона сіяла зневіру, при чому оперувала гаслами "за все хороше", не маючи уяви про суть предмету – написав Донік у Facebook.

Серед іншого він спростував її твердження, що командувач Сухопутних військ нібито створює нові бригади за власним бажанням. Кожна в/ч створюється за директивою міністра оборони, а рішення про "створити якомога більше нових бригад" приймається зазвичай на ставці.

На думку Доніка, ситуація із підготовкою особового складу змінилась з об'єктивних причин: потрібен час на відновлення зв’язків після зміни головнокомандувача, змінилася обстановка і на фронті, і з призовом. При цьому, за його оцінкою, командувач Сухопутних військ Павлюк дуже прискіпливо ставиться до підготовки особового складу і разом із головкомом Сирським нейтралізує "всю дурість, яка виникає від особливо рєтівих підлеглих".

"Так, є певні проблеми з оперативністю. Так, є проблеми які викликані пробуксовками. Так, центр раніше був на задачах головнокомандувача, а зараз всі намагаються влізти "порулити" і набрати собі якихось балів - "дивіться які молодці"", – вважає волонтер.

На його переконання, відповідальна за це серед інших і сама Безугла, коли почала критиканство керівництва ЗСУ, адже кожна зміна керівника завжди вносить хаос на певний час. Зараз Безугла намагається внести розкол між рядовим та середнім керівним складом ЗСУ та керівниками, а також "торпедує" тих, хто тільки почав "володіти ситуацією".

"Для чого? Знову зміна, знову хаос, знову півроку порвані зв'язки та напрацювання? Яка ціль у служки народу? Тримати ЗСУ в постійному стані кадрових змін з паралічем?" – наголошує волонтер.

Він нагадав, що прийняття закону про мобілізацію затягували саме слуги народу у Верховній Раді, запізнення із підготовкою особового складу та створенням резервів – це теж відповідальність парламенту.

"Критиканством вдарили по словам Залужного про необхідність мобілізації, а через пів року повернулися до тих же вимог. Тільки деморалізував суспільство, посіявши зневіру у людей. Україна платить дуже високу ціну за експерименти людей, які вирішили (не маючи жодних підстав) що вони д***я фахівці у військовій справі", – написав Донік.

Нагадаємо

Безугла вимагала відставки колишнього військового командування, оскільки воно не надало "жодного плану задуму на 2024 рік". Тепер вона критикує діючого головкома Сирського, вказуючи, що "стало ще гірше". Як писали ЗМІ, до партії "Слуга народа" Безуглу у 2019 році привів Андрій Холодов – так званий "тютюновий король", кум підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука.