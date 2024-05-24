Ветеран и волонтер Роман Доник: Безуглая хочет парализовать ВСУ, держа их в состоянии постоянных кадровых изменений
Киев • УНН
Роман Доник опроверг скандальные заявления народного депутата Марьяны Безуглой. Он назвал их такими, которые не соответствуют действительности, подрывают доверие к ВСУ и срывают мобилизацию.
Ветеран АТО, волонтер Роман Доник опроверг скандальные заявления и обвинения нардепа Марьяны Безуглой, назвав их такими, которые не соответствуют действительности, подрывают доверие к ВСУ и срывают мобилизацию.
Когда человек лезет в тему, в которой совсем дупля не режет, во время войны, внося хаос, деморализацию и дезорганизацию, это плохо... Именно Безуглая сделала все, чтобы подорвать доверие к ВСУ, чтобы начать критиканство руководства ВСУ и сорвать мобилизацию. Она сеяла уныние, причем оперировала лозунгами "за все хорошее", не имея представления о сути предмета
Среди прочего он опроверг ее утверждение, что командующий Сухопутными войсками якобы создает новые бригады по собственному желанию. Каждая в/ч создается по директиве министра обороны, а решение о "создать как можно больше новых бригад" принимается обычно на ставке.
По мнению Доника, ситуация с подготовкой личного состава изменилась по объективным причинам: нужно время на восстановление связей после смены главнокомандующего, изменилась обстановка и на фронте, и с призывом. При этом, по его оценке, командующий Сухопутными войсками Павлюк очень придирчиво относится к подготовке личного состава и вместе с главкомом Сырским нейтрализует "всю глупость, которая возникает от особо рьяных подчиненных".
"Да, есть определенные проблемы с оперативностью. Да, есть проблемы, которые вызваны пробуксовками. Да, центр раньше был на задачах главнокомандующего, а сейчас все пытаются влезть "порулить" и набрать себе каких-то баллов - "смотрите какие молодцы"", - считает волонтер.
По его убеждению, ответственна за это среди других и сама Безуглая, когда начала критиканство руководства ВСУ, ведь каждая смена руководителя всегда вносит хаос на определенное время. Сейчас Безуглая пытается внести раскол между рядовым и средним руководящим составом ВСУ и руководителями, а также "торпедирует" тех, кто только начал "владеть ситуацией".
"Для чего? Опять смена, опять хаос, опять полгода порванные связи и наработки? Какая цель у служки народа? Держать ВСУ в постоянном состоянии кадровых изменений с параличом?" - отмечает волонтер.
Он напомнил, что принятие закона о мобилизации затягивали именно слуги народа в Верховной Раде, опоздание с подготовкой личного состава и созданием резервов - это тоже ответственность парламента.
"Критиканством ударили по словам Залужного о необходимости мобилизации, а через полгода вернулись к тем же требованиям. Только деморализовали общество, посеяв уныние у людей. Украина платит очень высокую цену за эксперименты людей, которые решили (не имея никаких оснований) что они д***я специалисты в военном деле", - написал Доник.
Напомним
Безуглая требовала отставки прежнего военного командования, поскольку оно не предоставило "никакого плана замысла на 2024 год". Теперь она критикует действующего главкома Сырского, указывая, что "стало еще хуже". Как писали СМИ, в партию "Слуга народа" Безуглую в 2019 году привел Андрей Холодов - так называемый "табачный король", кум подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука.
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