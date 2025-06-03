Весна 2025 року стала однією з найтепліших у Києві з 1881 року
Київ • УНН
Середня температура повітря весною в Києві склала 10,7°C, що на 1,3°C вище за норму. Березень став найтеплішим за всю історію спостережень, зафіксовано 17 рекордів.
Середня температура повітря за календарну весну в столиці склала 10,7°C, що на 1,3°C вище за кліматичну норму. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського.
Деталі
Згідно з даними спостережень об’єднаної гідрометеорологічної станції, весна 2025 року посіла десяту позицію у списку найтепліших з 1881 року в Києві.
Весняні місяці, окрім травня, були теплішими за норму, а найбільше відхилення спостерігалося у березні – +4,9°C
Протягом трьох весняних місяців у Києві зафіксовано 17 температурних рекордів, з яких 15 припадають на березень. Він став найтеплішим у метеорологічній історії столиці.
Додатково
Найхолоднішим днем весни було 18 березня, коли температура знизилась до -4,3°C, а найвищу позначку термометри показали 23 та 24 квітня – +27,4°C. Об’єм опадів за цей період склав 147 мм, що становить 101% від кліматичної норми.
Довідка
Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського – науково-дослідна установа, що веде безперервні метеорологічні спостереження в Києві з 1881 року.
Читайте також
Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році16.04.25, 13:31 • 158885 переглядiв