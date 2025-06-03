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Весна 2025 року стала однією з найтепліших у Києві з 1881 року

Київ • УНН

 • 1534 перегляди

Середня температура повітря весною в Києві склала 10,7°C, що на 1,3°C вище за норму. Березень став найтеплішим за всю історію спостережень, зафіксовано 17 рекордів.

Весна 2025 року стала однією з найтепліших у Києві з 1881 року

Середня температура повітря за календарну весну в столиці склала 10,7°C, що на 1,3°C вище за кліматичну норму. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського.

Деталі

Згідно з даними спостережень об’єднаної гідрометеорологічної станції, весна 2025 року посіла десяту позицію у списку найтепліших з 1881 року в Києві.

Весняні місяці, окрім травня, були теплішими за норму, а найбільше відхилення спостерігалося у березні – +4,9°C

– повідомили на сторінці обсерваторії у мережі Facebook.

Протягом трьох весняних місяців у Києві зафіксовано 17 температурних рекордів, з яких 15 припадають на березень. Він став найтеплішим у метеорологічній історії столиці.

Додатково

Найхолоднішим днем весни було 18 березня, коли температура знизилась до -4,3°C, а найвищу позначку термометри показали 23 та 24 квітня – +27,4°C. Об’єм опадів за цей період склав 147 мм, що становить 101% від кліматичної норми.

Довідка

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського – науково-дослідна установа, що веде безперервні метеорологічні спостереження в Києві з 1881 року.

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Андрій Кулик

Андрій Кулик

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