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Весна 2025 года стала одной из самых теплых в Киеве с 1881 года

Киев • УНН

 • 1262 просмотра

Средняя температура воздуха весной в Киеве составила 10,7°C, что на 1,3°C выше нормы. Март стал самым теплым за всю историю наблюдений, зафиксировано 17 рекордов.

Весна 2025 года стала одной из самых теплых в Киеве с 1881 года

Средняя температура воздуха за календарную весну в столице составила 10,7°C, что на 1,3°C выше климатической нормы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию имени Бориса Срезневского.

Детали

Согласно данным наблюдений объединенной гидрометеорологической станции, весна 2025 года заняла десятую позицию в списке самых теплых с 1881 года в Киеве.

Весенние месяцы, кроме мая, были теплее нормы, а наибольшее отклонение наблюдалось в марте – +4,9°C

– сообщили на странице обсерватории в сети Facebook.

В течение трех весенних месяцев в Киеве зафиксировано 17 температурных рекордов, из которых 15 приходятся на март. Он стал самым теплым в метеорологической истории столицы.

Дополнительно

Самым холодным днем весны было 18 марта, когда температура снизилась до -4,3°C, а самую высокую отметку термометры показали 23 и 24 апреля – +27,4°C. Объем осадков за этот период составил 147 мм, что составляет 101% от климатической нормы.

Справка

Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского – научно-исследовательское учреждение, ведущее непрерывные метеорологические наблюдения в Киеве с 1881 года.

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Андрей Кулик

Андрей Кулик

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Киев
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