Версія Путіна про сценарій в Азові схожа з риторикою щодо Солсбері - АП

“Версія про те, ніби напад російських військових на наші катери — "провокація української влади" — добре відома і має таку ж достовірність як версія про отруєння в Солсбері”, — написав речник.

Зазначимо, раніше сьогодні президент РФ Володимир Путін вперше прокоментував події неділі, назвавши захоплення російськими прикордонниками трьох українських суден біля Керченської протоки провокацією, яка була організована чинною українською владою напередодні президентських виборів.

За словами Цеголка, у сьогоднішніх словах Путіна не було нічого нового.

“Подібний санудтрек, на жаль, ми вже кілька днів слухаємо у виконанні української опозиції: і текст явно однаковий, і музика така ж сама. Тепер всім очевидно, що автор фейку — у Москві, а в нас його лише тиражують”, — додав він.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв’язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан, але лише на 30 днів та в окремих областях.