Версия Путина о сценарии в Азове схожа с риторикой по Солсбери - АП
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Версия РФ о том, что нападение российских военных на украинские катера у Керченского пролива была "провокацией украинской власти" столь же достоверна, как версия об отравлении в Солсбери. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Главы государства Святослав Цеголко, передает УНН.
"Версия о том, что нападение российских военных на наши катера - "провокация украинской власти" - хорошо известная и имеет такую же достоверность как версия об отравлении в Солсбери", - написал представитель.
Отметим, ранее сегодня президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал события воскресенья, назвав захват российскими пограничниками трех украинских судов у Керченского пролива провокацией, организованной действующей украинской властью накануне президентских выборов.
По словам Цеголко, в сегодняшних словах Путина не было ничего нового.
"Подобный санудтрек, к сожалению, мы уже несколько дней слушаем в исполнении украинской оппозиции: и текст явно одинаковый, и музыка такая же. Теперь всем очевидно, что автор фейка - в Москве, а у нас его только тиражируют", - добавил он.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрила военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях.