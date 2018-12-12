Верховний Суд залишив без змін вирок Шуфричу-молодшому
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду залишив без змін вирок Нестору Шифричу, який є сином народного депутат Шуфрича, у вигляді позбавлення волі строком на три роки з іспитовим строком на один рік. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.
"Вирок Печерського районного суду м. Києва від 28 грудня 2017 року та ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 15 березня 2018 року щодо ОСОБА_1 залишити без зміни, а касаційну скаргу прокурора, який брав участь у кримінальному провадженні в суді апеляційної інстанції - без задоволення", - йдеться у постанові суду.
Прокурор у своїй касаційній скарзі просив скасувати рішення судів двох попередніх інстанцій і призначити новий розгляд справи у суді першої інстанції через невідповідність призначеного Шуфричу покарання. Зокрема, сторона обвинувачення просила призначити йому додаткове покарання у вигляді заборони керувати автомобілем протягом трьох років.
Водночас сам Шуфрич та його адвокат під час засідання просили касаційну скаргу прокурора залишити без задоволення, а вирок та ухвалу судів – без змін.
Як повідомляв УНН, 26 серпня 2017-го увечері у Києві сталася ДТП за участю сина нардепа Нестора Шуфрича.
28 грудня 2017 року Печерський районний суд Києва оголосив вирок Шуфричу-молодшому. Зокрема, суд визнав його винним у вчиненні правопорушення, призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки зі звільненням від відбування основного покарання з відстрочкою на один рік.
15 березня Апеляційний суд залишив без змін вирок Шуфричу-молодшому.
Прокуратура Києва подала касаційну скаргу на вирок та ухвалу судів перших двох інстанцій.