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Верховний Суд залишив без змін вирок Шуфричу-молодшому

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду залишив без змін вирок Нестору Шифричу, який є сином народного депутат Шуфрича, у вигляді позбавлення волі строком на три роки з іспитовим строком на один рік. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.

Верховний Суд залишив без змін вирок Шуфричу-молодшому

"Вирок Печерського районного суду м. Києва від 28 грудня 2017 року та ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 15 березня 2018 року щодо ОСОБА_1 залишити без зміни, а касаційну скаргу прокурора, який брав участь у кримінальному провадженні в суді апеляційної інстанції - без задоволення", - йдеться у постанові суду.

Прокурор у своїй касаційній скарзі просив скасувати рішення судів двох попередніх інстанцій і призначити новий розгляд справи у суді першої інстанції через невідповідність призначеного Шуфричу покарання. Зокрема, сторона обвинувачення просила призначити йому додаткове покарання у вигляді заборони керувати автомобілем протягом трьох років.

Водночас сам Шуфрич та його адвокат під час засідання просили касаційну скаргу прокурора залишити без задоволення, а вирок та ухвалу судів – без змін.

Як повідомляв УНН, 26 серпня 2017-го увечері у Києві сталася ДТП за участю сина нардепа Нестора Шуфрича.

28 грудня 2017 року Печерський районний суд Києва оголосив вирок Шуфричу-молодшому. Зокрема, суд визнав його винним у вчиненні правопорушення, призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки зі звільненням від відбування основного покарання з відстрочкою на один рік.

15 березня Апеляційний суд залишив без змін вирок Шуфричу-молодшому.

Прокуратура Києва подала касаційну скаргу на вирок та ухвалу судів перших двох інстанцій.

Українські Національні Новини

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