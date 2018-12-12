Верховний Суд залишив без змін вирок Шуфричу-молодшому

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду залишив без змін вирок Нестору Шифричу, який є сином народного депутат Шуфрича, у вигляді позбавлення волі строком на три роки з іспитовим строком на один рік. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.