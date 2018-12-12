Верховный Суд оставил без изменений приговор Шуфрича-младшего
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда оставил без изменений приговор Нестору Шифричу, который является сыном народного депутата Шуфрича, в виде лишения свободы сроком на три года с испытательным сроком на один год. Об этом говорится в решении суда, передает УНН.
"Приговор Печерского районного суда г.Киева от 28 декабря 2017 года и постановление Апелляционного суда г. Киева от 15 марта 2018 года в отношении ЛИЦО_1 оставить без изменения, а кассационную жалобу прокурора, принимавшего участие в уголовном производстве в суде апелляционной инстанции - без удовлетворения", - говорится в постановлении суда.
Прокурор в своей кассационной жалобе просил отменить решения судов двух предыдущих инстанций и назначить рассмотрение дела в суде первой инстанции из-за несоответствия назначенного Шуфричу наказания. В частности, сторона обвинения просила назначить ему дополнительное наказание в виде запрета управлять автомобилем в течение трех лет.
В то же время сам Шуфрич и его адвокат во время заседания просили кассационную жалобу прокурора оставить без удовлетворения, а приговор и постановление судов - без изменений.
Как сообщал УНН, 26 августа 2017-го вечером в Киеве произошло ДТП с участием сына нардепа Нестора Шуфрича.
28 декабря 2017 года Печерский районный суд Киева объявил приговор Шуфричу-младшему. В частности, суд признал его виновным в совершении правонарушения, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года с освобождением от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год.
15 марта Апелляционный суд оставил без изменений приговор Шуфричу-младшему.
Прокуратура Киева подала кассационную жалобу на приговор и постановление судов первых двух инстанций.