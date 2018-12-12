Верховный Суд оставил без изменений приговор Шуфрича-младшего

$41.180.14
46.610.42
ukru
Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования
08:19 • 3112 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 13319 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 15452 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 13456 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 45809 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 95401 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 142944 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 132298 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71462 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188938 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
4.9м/с
60%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 11624 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 15078 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 19146 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 17678 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 22058 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 5230 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 13319 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 15452 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 142944 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 132298 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 278 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 13636 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 15800 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 18172 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 21068 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Верховный Суд оставил без изменений приговор Шуфрича-младшего

Киев • УНН

 • 16397 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда оставил без изменений приговор Нестору Шифричу, который является сыном народного депутата Шуфрича, в виде лишения свободы сроком на три года с испытательным сроком на один год. Об этом говорится в решении суда, передает УНН.

Верховный Суд оставил без изменений приговор Шуфрича-младшего

"Приговор Печерского районного суда г.Киева от 28 декабря 2017 года и постановление Апелляционного суда г. Киева от 15 марта 2018 года в отношении ЛИЦО_1 оставить без изменения, а кассационную жалобу прокурора, принимавшего участие в уголовном производстве в суде апелляционной инстанции - без удовлетворения", - говорится в постановлении суда.

Прокурор в своей кассационной жалобе просил отменить решения судов двух предыдущих инстанций и назначить рассмотрение дела в суде первой инстанции из-за несоответствия назначенного Шуфричу наказания. В частности, сторона обвинения просила назначить ему дополнительное наказание в виде запрета управлять автомобилем в течение трех лет.

В то же время сам Шуфрич и его адвокат во время заседания просили кассационную жалобу прокурора оставить без удовлетворения, а приговор и постановление судов - без изменений.

Как сообщал УНН, 26 августа 2017-го вечером в Киеве произошло ДТП с участием сына нардепа Нестора Шуфрича.

28 декабря 2017 года Печерский районный суд Киева объявил приговор Шуфричу-младшему. В частности, суд признал его виновным в совершении правонарушения, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года с освобождением от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год.

15 марта Апелляционный суд оставил без изменений приговор Шуфричу-младшему.

Прокуратура Киева подала кассационную жалобу на приговор и постановление судов первых двух инстанций.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$65.21
Bitcoin
$83,731.80
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.21
Золото
$3,323.95
Ethereum
$1,574.54