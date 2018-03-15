Суд залишив без змін вирок Шуфричу-молодшому
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Апеляційний суд Києва залишив у силі вирок Печерського районного суду столиці, який визнав винним сина народного депутата Нестора Шуфрича у вчиненні ДТП та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки зі звільненням від відбування основного покарання з відстрочкою на один рік. Таке рішення оголосив головуючий суддя Володимир Мельник, передає кореспондент УНН.
Сьогодні суд оголосив тільки резулятивну частину рішення, відповідно до якого вирок Шуфричу-молодшому залишено без змін.
Тобто, суд не задовольнив апеляцію столичної прокуратури.
Повний текст рішення буде оголошений 21 березня.
Зазначимо, що кореспонденту УНН у прокуратурі Києва повідомили, що після ознайомлення з повним текстом ухвали Апеляційного суду вирішуватимуть питання стосовно можливості подання касаційної скарги.
Як повідомляв УНН, 26 серпня увечері у Києві сталася ДТП за участю сина нардепа Нестора Шуфрича.
28 грудня 2017 року Печерський районний суд Києва оголосив вирок Шуфричу-молодшому. Зокрема, суд визнав його винним у вчиненні правопорушення, призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки зі звільненям від відбування основного покарання з відстрочкою на один рік.
18 січня 2018 року прокуратура Києва подала апеляційну скаргу на вирок сину народного депутата України Нестора Шуфрича.
У столичній прокуратурі УНН повідомляли про те, що вважають покарання винуватцю ДТП занадто м’яким, тому в апеляційній інстанції проситимуть призначити для обвинуваченого покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном у 3 роки з позбавленням права керування транспортними засобами строком до 3 років.