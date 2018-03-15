Суд залишив без змін вирок Шуфричу-молодшому

КИЇВ. 15 березня. УНН. Апеляційний суд Києва залишив у силі вирок Печерського районного суду столиці, який визнав винним сина народного депутата Нестора Шуфрича у вчиненні ДТП та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки зі звільненням від відбування основного покарання з відстрочкою на один рік. Таке рішення оголосив головуючий суддя Володимир Мельник, передає кореспондент УНН.