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Суд залишив без змін вирок Шуфричу-молодшому

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Апеляційний суд Києва залишив у силі вирок Печерського районного суду столиці, який визнав винним сина народного депутата Нестора Шуфрича у вчиненні ДТП та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки зі звільненням від відбування основного покарання з відстрочкою на один рік. Таке рішення оголосив головуючий суддя Володимир Мельник, передає кореспондент УНН.

Сьогодні суд оголосив тільки резулятивну частину рішення, відповідно до якого вирок Шуфричу-молодшому залишено без змін.

Тобто, суд не задовольнив апеляцію столичної прокуратури.

Повний текст рішення буде оголошений 21 березня.

Зазначимо, що кореспонденту УНН у прокуратурі Києва повідомили, що після ознайомлення з повним текстом ухвали Апеляційного суду вирішуватимуть питання стосовно можливості подання касаційної скарги.

Як повідомляв УНН, 26 серпня увечері у Києві сталася ДТП за участю сина нардепа Нестора Шуфрича. 

28 грудня 2017 року Печерський районний суд Києва оголосив вирок Шуфричу-молодшому. Зокрема, суд визнав його винним у вчиненні правопорушення, призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки зі звільненям від відбування основного покарання з відстрочкою на один рік. 

18 січня 2018 року прокуратура Києва подала апеляційну скаргу на вирок сину народного депутата України Нестора Шуфрича. 

У столичній прокуратурі УНН повідомляли про те, що вважають покарання винуватцю ДТП занадто м’яким, тому в апеляційній інстанції проситимуть призначити для обвинуваченого покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном у 3 роки з позбавленням права керування транспортними засобами строком до 3 років.

Українські Національні Новини

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