Суд оставил без изменений приговор Шуфричу-младшему
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Апелляционный суд Киева оставил в силе приговор Печерского районного суда столицы, признавшего виновным сына народного депутата Нестора Шуфрича в совершении ДТП и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года с освобождением от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год. Такое решение огласил председательствующий судья Владимир Мельник, передает корреспондент УНН.
Сегодня суд огласил только резолютивную часть решения, согласно которому приговор Шуфрича-младшего оставили без изменений.
То есть, суд не удовлетворил апелляцию столичной прокуратуры.
Полный текст решения будет объявлен 21 марта.
Отметим, что корреспонденту УНН в прокуратуре Киева сообщили, что после ознакомления с полным текстом постановления Апелляционного суда будут решать вопрос о возможности подачи кассационной жалобы.
Как сообщал УНН, 26 августа вечером в Киеве произошла ДТП с участием сына нардепа Нестора Шуфрича.
28 декабря 2017 года Печерский районный суд Киева объявил приговор Шуфричу-младшему. В частности, суд признал его виновным в совершении правонарушения, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года с освобожденными от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год.
18 января 2018 года прокуратура Киева подала апелляционную жалобу на приговор сыну народного депутата Украины Нестора Шуфрича.
В столичной прокуратуре УНН сообщали о том, что считают наказание виновнику ДТП слишком мягким, поэтому в апелляционной инстанции будут просить назначить для обвиняемого наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в 3 года с лишением права управления транспортными средствами сроком до 3 лет.