Суд оставил без изменений приговор Шуфричу-младшему

КИЕВ. 15 марта. УНН. Апелляционный суд Киева оставил в силе приговор Печерского районного суда столицы, признавшего виновным сына народного депутата Нестора Шуфрича в совершении ДТП и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года с освобождением от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год. Такое решение огласил председательствующий судья Владимир Мельник, передает корреспондент УНН.