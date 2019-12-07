Верховний суд США відклав рішення про передачу Конгресу документів Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Верховний суд США призупинив рішення апеляційного суду другого округу про передачу німецьким Deutsche Bank і американським банком Capital One Палаті представників Конгресу фінансової документації глави Білого дому Дональда Трампа. Про це йдеться в опублікованих у п’ятницю ввечері матеріалах суду, передає УНН.
Постанова, що була винесена 3 грудня, відгукується до 13 грудня. “Відповідь має бути складена раніше або до дати 11 грудня”, — наголошується в матеріалах.
За даними газети The New York Times, в травні суд Південного округу штату Нью-Йорк відхилив позов президента США, членів його сім’ї та групи компаній Trump Organization, які просили надати банкам правом не передавати Конгресу інформацію про їх фінанси. Суддя Едгардо Рамос відмовився заблокувати виконання повісток, спрямованих фінансовим установам з спецкомітету з розвідки і комітету з фінансових послуг Палати представників Конгресу. В обох комітетах головують демократи (Адам Шифф і Максін Уотерс відповідно).
Боротьба за фінансові звіти Трампа є частиною більш масштабного протистояння між президентом і демократами, які контролюють нижню палату Конгресу і проводять численні розслідування — в тому числі розслідування імпічменту.