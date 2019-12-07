Верховный суд США отложил решение о передаче Конгрессу документов Трампа

Постановление, что была вынесена 3 декабря, отзывается до 13 декабря. “Ответ должен быть составлена ранее или к дате 11 декабря”, — отмечается в материалах.

По данным газеты The New York Times, в мае суд Южного округа штата Нью-Йорк отклонил иск президента США, членов его семьи и группы компаний Trump Organization, которые просили предоставить банкам право не передавать Конгрессу информацию про их финансы. Судья Эдгардо Рамос отказался заблокировать выполнение повесток, направленных финансовым учреждениям с спецкомитета по разведке и комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса. В обоих комитетах председательствуют демократы (Адам Шифф и Максин Уотерс соответственно).

Борьба за финансовые отчеты Трампа является частью более масштабного противостояния между президентом и демократами, контролирующих нижнюю палату Конгресса и проводящих многочисленные расследования — в том числе расследование импичмента.