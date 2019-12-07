Верховный суд США отложил решение о передаче Конгрессу документов Трампа

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 4325 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103381 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 75032 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103431 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116140 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146482 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147343 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140243 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 183462 просмотра

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Верховный суд США отложил решение о передаче Конгрессу документов Трампа

Верховный суд США отложил решение о передаче Конгрессу документов Трампа

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Верховный суд США приостановил решение апелляционного суда второго округа о передаче немецким Deutsche Bank и американским банком Capital One Палате представителей Конгресса финансовой документации главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом говорится в опубликованных в пятницу вечером материалах суда, передает УНН.

Постановление, что была вынесена 3 декабря, отзывается до 13 декабря. “Ответ должен быть составлена ранее или к дате 11 декабря”, — отмечается в материалах.

По данным газеты The New York Times, в мае суд Южного округа штата Нью-Йорк отклонил иск президента США, членов его семьи и группы компаний Trump Organization, которые просили предоставить банкам право не передавать Конгрессу информацию про их финансы. Судья Эдгардо Рамос отказался заблокировать выполнение повесток, направленных финансовым учреждениям с спецкомитета по разведке и комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса. В обоих комитетах председательствуют демократы (Адам Шифф и Максин Уотерс соответственно).

Борьба за финансовые отчеты Трампа является частью более масштабного противостояния между президентом и демократами, контролирующих нижнюю палату Конгресса и проводящих многочисленные расследования — в том числе расследование импичмента.

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