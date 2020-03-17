Верховний Суд сьогодні продовжить розгляд справи Суркісів і ПриватБанку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Велика палата Верховного Суду України сьогодні, 17 березня, продовжить розгляд справи сім'ї Суркісів проти ПриватБанку. Про це повідомляє пресслужбу Нацбанку, передає УНН.
Вчорашнє засідання з цього питання тривало близько 10 годин з кількома перервами.
Під час засідання суд відхилив клопотання ПриватБанку про надання доступу до матеріалів справи Суркісів, яке розглядається у Лондонському суді. Також були відхилені клопотання про перенесення засідання у зв'язку з коронавірусом, а також про допуск до зали суду представників європейських держав і МВФ.
Однак, суд дозволив допуск журналістів на закрите засідання.
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Нагадаємо, раніше НБУ визнав братів Суркісів пов'язаними з Ігорем Коломойським особами і при націоналізації конвертував їх кошти в акції банку.
"Причетність Суркісів до Коломойського очевидна для всіх, крім українських суддів. Саме тому справа виявилася у Верховному Суді України", - повідомляло з цього приводу "Дзеркало тижня".
Також нагадаємо, що позов братів Суркісів проти Петра Порошенка у Лондонський міжнародний арбітраж може мати істотні наслідки, зокрема для судових справ з ексвласниками націоналізованого ПриватБанку.