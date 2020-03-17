Верховный Суд сегодня продолжит рассмотрение дела Суркисов и ПриватБанка
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Большая палата Верховного Суда Украины сегодня, 17 марта, продолжит рассмотрение дела семьи Суркисов против ПриватБанка. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка, передает УНН.
Вчерашнее заседание по этому вопросу длилось около 10 часов с несколькими перерывами.
В ходе заседания суд отклонил ходатайство ПриватБанка о предоставлении доступа к материалам дела Суркисов, которое рассматривается в Лондонском суде. Также были отклонены ходатайства о переносе заседания в связи с коронавирусом, а также о допуске в зал суда представителей европейских государств и МВФ.
Однако, суд разрешил допуск журналистов на закрытое заседание.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за протеста под Верховным судом Суркиса призвали не позорить "Динамо".
Напомним, ранее НБУ признал братьев Суркисов связанными с Игорем Коломойским лицами и при национализации конвертировал их средства в акции банка.
"Причастность Суркисов к Коломойскому очевидна для всех, кроме украинских судей. Именно поэтому дело оказалось в Верховном Суде Украины", - сообщало по этому поводу "Зеркало недели".
Также напомним, что иск братьев Суркисов против Петра Порошенко в Лондонский международный арбитраж может иметь существенные последствия, в частности для судебных дел с экс-владельцами национализированного ПриватБанка.