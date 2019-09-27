Верховний Суд роз’яснив порядок передачі кримінальних проваджень до ВАКС
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Кримінальні провадження, підсудні Вищому антикорупційному суду, мають бути передані до нього на підставі ухвал тих судів, у яких ці кримінальні провадження перебувають на розгляді. Про це повідомляє УНН із посиланням пресслужбу Верховного суду.
"Кримінальні провадження, підсудні Вищому антикорупційному суду, мають бути передані до нього на підставі ухвал тих судів, у яких ці кримінальні провадження перебувають на розгляді.
У випадку виникнення спірних питань стосовно того, чи підлягає справа передачі до ВАКС, вони можуть бути вирішені Верховним Судом у порядку, передбаченому ст. 34 Кримінального процесуального кодексу України. Таке роз’яснення надав Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду на звернення суддів щодо порядку передачі окремих категорій кримінальних проваджень до ВАКС", - йдеться в повідомленні.
Крім того, ККС ВС звернув увагу на те, що ВАКС розпочав роботу 5 вересня 2019 року, а 18 вересня 2019 року був прийнятий Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо початку роботи Вищого антикорупційного суду".
"Цим Законом було внесено низку змін до розділу XI "Перехідні положення» КПК України та розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Вищий антикорупційний суд", зокрема уточнено підсудність ВАКС та зазначено, що кримінальні провадження, досудове розслідування яких здійснюється або здійснювалося Національним антикорупційним бюро України та закінчено прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, підсудні ВАКС, передаються до цього суду для розгляду в установленому КПК України порядку. Окремого вирішення цього питання іншими судами не передбачено", - зазначено у повідомленні.
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Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд за перший день роботи, 5 вересня, отримав 14 клопотань для розгляду.