Антикорупційний суд за перший день отримав 14 клопотань для розгляду
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Вищий антикорупційний суд за перший день роботи, 5 вересня, отримав 14 клопотань для розгляду. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС.
"Результати першого дня роботи: до ВАКС надійшло 14 клопотань. Всі вони автоматично розподілені між суддями, тож антикорупційне судочинство стартувало не лише урочистостями, але й реальними справами", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, НАБУ та САП скерували до Вищого антикорупційного суду перший обвинувальний акт - стосовно колишнього першого заступника генерального директора ДП “Державний науково-дослідний та проектний інститут титану”.